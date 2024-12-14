قبل سقوطه بأيام.. هذا ما أبلغ به الأسد إيران

وانتهت خمسة عقود من حكم عائلة يوم الأحد عندما هرب الرئيس إلى موسكو، حيث منحته الحكومة .ومع استيلاء مقاتلين من هيئة تحرير الشام على المدن الكبرى وتقدمهم نحو العاصمة، التقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في دمشق في الثاني من ديسمبر.ووفقا لمسؤول إيراني كبير نقلته عن "رويترز"، عبر خلال الاجتماع عن غضبه مما قال إنها جهود مكثفة من جانب لإزاحته.وقال المسؤول إن عراقجي أكد للأسد استمرار دعم ووعد بإثارة القضية مع أنقرة.وفي اليوم التالي، التقى عراقجي بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان للتعبير عن مخاوف البالغة بشأن دعم أنقرة لتقدم الفصائل المسلحة.وأوضح إيراني ثان: "التوتر خيم على الاجتماع. عبرت عن استيائها من انحياز للأجندات الأميركية والإسرائيلية ونقلت مخاوف الأسد".وذكر المسؤول أن فيدان ألقى باللوم على في الأزمة، مؤكدا أن عدم انخراطه في محادثات سلام حقيقية وسنوات حكمه هي الأسباب الجذرية للصراع.وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية مطلع على محادثات الوزير إن هذه ليست التصريحات الدقيقة التي أدلى بها فيدان، وأضاف أن عراقجي لم يحمل أو ينقل أي رسائل من إلى أنقرة، لكنه لم يقدم تفاصيل.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي كشف يوم الأربعاء أن الإطاحة بالأسد كانت نتيجة لخطة من الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وأضاف أن إحدى دول جوار سوريا كان لها دور أيضا، ولم يذكر بلدا بالاسم، لكن بدا أنه يشير إلى .