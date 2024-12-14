تأكيد "إسرائيلي": لا نتدخل فيما يحدث في سوريا

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
07:00 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال رجل حاول تسلق سور البيت الأبيض
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-509581-638698012343339522.jpg
تأكيد "إسرائيلي": لا نتدخل فيما يحدث في سوريا
دوليات
2024-12-14 | 14:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,390 مشاهدة
أكد رئيس أركان "
الجيش
الإسرائيلي" هرتسي هاليفي، السبت، أن بلاده "لا تتدخل" فيما يحدث في
سوريا
.
وقال هاليفي، في
كلمة
من الجولان: "نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا، نحن هنا لمنع تموضع عناصر إرهابية في المنطقة".
وأضاف: "نحن هنا منذ حوالي أسبوع، والسبب الرئيسي هو أمن
الدولة
. نحن هنا لحماية الحدود في هضبة الجولان، شمال هضبة الجولان، وجبل الشيخ".
وتابع: "كانت هناك هنا
دولة
عدو، لقد انهار جيشها، وهناك تهديد بوصول عناصر إرهابية إلى المنطقة. لذلك، قمنا بخطوات استباقية لمنع تمركز العناصر الإرهابية، خاصة العناصر الإرهابية المتطرفة، بمحاذاة حدودنا".
وأوضح: "نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا، وليست لدينا أية نية لإدارة
شؤون
سوريا
. لكننا نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن مواطني
إسرائيل
هنا في البلدات الواقعة خلفنا في هضبة الجولان. نقوم بذلك باحترافية، وبطريقة صحيحة، وبحزم".
يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون
الأول
2024) عبر التلفزيون الرسمي السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت روسيا فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
قرار عربي عن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا
10:37 | 2024-12-13
"إسرائيل" تكشف سبب الضربات في سوريا
10:02 | 2024-12-11
تهديد "إسرائيلي" بتدمير الأسلحة الثقيلة في سوريا
15:43 | 2024-12-09
الجيش الإسرائيلي يعلن سوريا "جبهة قتال" بدءا من هذه الليلة
12:24 | 2024-12-08
سوريا
إسرائيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية للعراقيين: احذروا من يوم غد
محليات
39.7%
04:28 | 2024-12-13
الأنواء الجوية للعراقيين: احذروا من يوم غد
04:28 | 2024-12-13
المستشار الألماني يوجه رسالة إلى السوريين في بلاده
دوليات
20.99%
07:33 | 2024-12-13
المستشار الألماني يوجه رسالة إلى السوريين في بلاده
07:33 | 2024-12-13
الأنواء تحدد موعد زوال الموجة الغبارية
محليات
20.38%
09:48 | 2024-12-14
الأنواء تحدد موعد زوال الموجة الغبارية
09:48 | 2024-12-14
اول موقف سوري رسمي من التوغل الإسرائيلي
دوليات
18.93%
14:25 | 2024-12-13
اول موقف سوري رسمي من التوغل الإسرائيلي
14:25 | 2024-12-13
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
عشرين
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
رحال
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
رحال
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-14
العراق في دقيقة
14-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-14
العراق في دقيقة
14-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-14
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Biotic
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
Biotic
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
حصاد السومرية
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
حصاد السومرية
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
الأكثر مشاهدة
عشرين
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
عشرين
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
رحال
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
رحال
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-14
العراق في دقيقة
14-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-14
العراق في دقيقة
14-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-14
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Biotic
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
Biotic
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
حصاد السومرية
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
حصاد السومرية
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
اخترنا لك
اعتقال رجل حاول تسلق سور البيت الأبيض
16:29 | 2024-12-14
أربعة قتلى بإطلاق نار قرب مدينة فرنسية
15:55 | 2024-12-14
النزاهة النيابية تفتح تحقيقا يخص "السيارات الهجينة"
14:58 | 2024-12-14
بمشاركة العراق.. البيان الختامي لاجتماع "العقبة" بشأن سوريا
14:27 | 2024-12-14
قبل سقوطه بأيام.. هذا ما أبلغ به الأسد إيران
13:23 | 2024-12-14
اخفاها الأسد ببريطانيا.. إدارة سوريا الجديدة تطالب بـ163 مليون جنيه إسترليني
12:18 | 2024-12-14
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.