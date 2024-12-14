تأكيد "إسرائيلي": لا نتدخل فيما يحدث في سوريا

وقال هاليفي، في من الجولان: "نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا، نحن هنا لمنع تموضع عناصر إرهابية في المنطقة".وأضاف: "نحن هنا منذ حوالي أسبوع، والسبب الرئيسي هو أمن . نحن هنا لحماية الحدود في هضبة الجولان، شمال هضبة الجولان، وجبل الشيخ".وتابع: "كانت هناك هنا عدو، لقد انهار جيشها، وهناك تهديد بوصول عناصر إرهابية إلى المنطقة. لذلك، قمنا بخطوات استباقية لمنع تمركز العناصر الإرهابية، خاصة العناصر الإرهابية المتطرفة، بمحاذاة حدودنا".وأوضح: "نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا، وليست لدينا أية نية لإدارة . لكننا نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن مواطني هنا في البلدات الواقعة خلفنا في هضبة الجولان. نقوم بذلك باحترافية، وبطريقة صحيحة، وبحزم".