بمشاركة العراق.. البيان الختامي لاجتماع "العقبة" بشأن سوريا

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "شارك العراق، ممثلاً بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، في الاجتماع الثاني للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، الذي عُقد في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم السبت، بمشاركة الولايات المتحدة، وفرنسا، وأعضاء اللجنة المصغرة".

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي أكد على "دعم السوري في هذه المرحلة الحرجة لتحقيق مستقبل آمن ومستقر، مع الالتزام بمبادئ تضمن عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تُفضي إلى نظام تمثيلي يحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، مع التشديد على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها واحترام مبدأ السيادة وفقاً لميثاق الأمم .

كما شدد البيان على أهمية احترام حقوق الإنسان، بما يشمل النساء والأقليات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وضمان حرية تنقل النازحين واللاجئين، وحماية المرافق الدبلوماسية.



ولفت البيان الى "أهمية المرحلة الانتقالية باعتبارها سياقاً حاسماً لاختبار هذه المبادئ، ودعم جهود السوريين بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء العزلة وبناء عملية انتقال سياسي شاملة".

كما جرى التأكيد على "ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع عودة الجماعات الإرهابية، مع التشديد على أن الأراضي السورية يجب ألا تُستخدم كملاذ للإرهاب أو كتهديد لدول أخرى، والدعوة لجميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية فوراً".

ودعا البيان إلى "دعم دور المبعوث الأممي الخاص بسوريا، وتعزيز وجود الأمم على الأرض من خلال دعوة الأمين العام للأمم للقيام بذلك"، وأكد على "أهمية خلق بيئة مستقرة وآمنة تُسهم في عودة اللاجئين وإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، مع الالتزام بمسار سياسي يحترم حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.