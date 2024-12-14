أربعة قتلى بإطلاق نار قرب مدينة فرنسية

وذكرت القناة: "قُتل أربعة أشخاص في إطلاق نار في بلدة لون بلاج، بالقرب من يوم السبت 14 ... اثنان منهم من واثنان من المهاجرين في أماكن مختلفة".وأشارت إلى أن "الرجل الذي أعلن مسؤوليته عن هذه الجرائم سلم نفسه لقوات الدرك".