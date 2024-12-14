اعتقال رجل حاول تسلق سور البيت الأبيض

وجاء في التقرير الذي نقلته الإخبارية عن متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أنه تم اعتقال رجل حاول تسلق سياج مؤقت بالقرب من .وأفادت التقارير أن الحادث وقع حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (7 مساء بتوقيت موسكو)، في حين أوضح جهاز الخدمة السرية أنهم اعتقلوا الرجل ووجهوا له اتهاما بالدخول غير القانوني، حسب الإعلامية.ولفت المتحدث باسم الخدمة السرية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان متواجدا في في ذلك الوقت ولم يصب بأذى.وأوضحت الإعلامية، أن السياج المؤقت وضع حول البيت الأبيض، بهدف الاستعداد لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب في 20 يناير القادم.