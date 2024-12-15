دمشق تفاوض بغداد لاستعادة ألفي جندي سوري في العراق

وقبل أسبوع فر هؤلاء الجنود باتجاه حيث تم إيواؤهم في خيام أنشأتها الحكومة العراقية خصيصا لهم، وقالت مصادر عراقية محلية حينئذ إن قوات النظام السوري وأفرعه الأمنية في البوكمال انسحبت مع معداتها وسلمت نفسها للجيش .وحسب مسؤولين محليين ومصادر أمنية سمحت السلطات العراقية بدخول مئات الجنود السوريين الفارين من الجبهة إلى عن طريق معبر الحدودي.وقال أمني إن عدد الجنود السوريين الذين دخلوا "بلغ ألفي عنصر بين ضابط وجندي"، لافتا إلى أن "دخولهم جاء بالاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" المعروفة بـ"قسد" وبموافقة محمد شياع السوداني.