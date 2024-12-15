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دمشق تفاوض بغداد لاستعادة ألفي جندي سوري في العراق

دوليات

2024-12-15 | 05:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دمشق تفاوض بغداد لاستعادة ألفي جندي سوري في العراق
المصدر:
الجزيرة نت
5,253 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تجري بين السلطات السورية الجديدة والحكومة العراقية مفاوضات لاستعادة أكثر من ألفي جندي سوري في العراق حاليا، حيث أصدرت القيادة الجديدة عفوا عاما عن المجندين في صفوف قوات نظام بشار الأسد.

وقبل أسبوع فر هؤلاء الجنود باتجاه العراق حيث تم إيواؤهم في خيام أنشأتها الحكومة العراقية خصيصا لهم، وقالت مصادر عراقية محلية حينئذ إن قوات النظام السوري وأفرعه الأمنية في البوكمال انسحبت مع معداتها وسلمت نفسها للجيش العراقي.

وحسب مسؤولين محليين ومصادر أمنية سمحت السلطات العراقية بدخول مئات الجنود السوريين الفارين من الجبهة إلى العراق عن طريق معبر القائم الحدودي.

وقال مسؤول أمني عراقي إن عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق "بلغ ألفي عنصر بين ضابط وجندي"، لافتا إلى أن "دخولهم جاء بالاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" المعروفة بـ"قسد" وبموافقة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
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دمشق تفاوض بغداد

استعادة ألفي جندي سوري في العراق

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