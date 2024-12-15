الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى مساعدات "إنسانية فورية"

وقال بيدرسون لدى وصوله إلى دمشق: "نعلم جميعا أن مرّت بأزمة إنسانية ضخمة".وأضاف: "يتعيّن علينا ضمان حصول على مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية، للشعب السوري ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة".وكان المبعوث الأممي حث في وقت سابق القوى الخارجية على بذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب سقوط .وقال: "يجب ضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة، والحصول على المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن".