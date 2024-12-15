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تعرف على ثروة فريق ترامب بعد اكتماله

دوليات

2024-12-15 | 10:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تعرف على ثروة فريق ترامب بعد اكتماله
775 مشاهدة

في الوقت الذي أكمل فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختيار أعضاء فريقه، تساءل تقرير نشرته "نيويورك مجازين" عن القيمة الصافية لثروة أعضاء حكومة ترامب الجديدة.

وكانت تقارير سابقة قد ألقت الضوء على ثروات الأعضاء الأوائل الذين تم اختيارهم، لكن الآن بعد اكتمال الفريق، فإن أرقام أخرى تظهر.

وعندما انتُخب ترامب رئيسًا للمرة الأولى، شكَّل أغنى حكومة في تاريخ الولايات المتحدة بثروة إجمالية تجاوزت 6 مليارات دولار. أما الآن، وإذا تم تأكيد تعيين جميع مرشحي حكومة ترامب، فإن ثروتهم الإجمالية ستتجاوز 14 مليار دولار وربما تزيد عن 20 مليار دولار.

إيلون ماسك ودونالد ترامب
وإذا أضفنا إيلون ماسك وأعضاء آخرين من فريق ترامب القادم ممن لا يتطلب تعيينهم موافقة مجلس الشيوخ، فإن الثروة الإجمالية تتجاوز 450 مليار دولار. في المقابل، كانت حكومة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن تقدر ثروتها الإجمالية بأقل من 120 مليون دولار وفقًا لفوربس.
وفيما يلي نظرة محدثة على الثروات التقديرية لأعضاء إدارة ترامب الجديدة استنادًا إلى أفضل التقارير المتوفرة.

مسعد بولس - مستشار أول لشؤون العرب والشرق الأوسط
والد زوجة تيفاني ترامب، مسعد بولس، هو رجل أعمال لبناني أمريكي له صلات مزعومة بمجموعات سياسية مسيحية في لبنان. ورغم وصفه في بعض التقارير الإعلامية بأنه ملياردير، فإن ثروته الفعلية ليست واضحة. وذكرت "نيويورك تايمز" في 12 ديسمبر/كانون الأول أن بولس قد بالغ في تقدير ثروته وسيرته المهنية. تشير التقارير إلى أنه الرئيس التنفيذي لشركة SCOA Nigeria PLC، والتي حققت أرباحًا أقل من 66 ألف دولار العام الماضي، مع قيمة سوقية للشركة تبلغ حوالي 865 ألف دولار.

دوغ بورغوم - وزير الداخلية
قدَّرت فوربس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أن صافي ثروة حاكم ولاية نورث داكوتا، الذي حقق ثروته في قطاع البرمجيات قبل التحول إلى السياسة، لا تقل عن 100 مليون دولار، وربما أكثر.

غاريد إيزاكمان - مدير وكالة ناسا
غاريد إيزاكمان هو رائد أعمال في التكنولوجيا ورائد فضاء تجاري. يبلغ صافي ثروته حوالي 1.7 مليار دولار وفقًا لفوربس.

روبرت كينيدي الابن - وزير الصحة والخدمات الإنسانية
وفقًا لتحليل فوربس، فإن ثروة كينيدي وزوجته الممثلة شيريل هاينز تبلغ حوالي 15 مليون دولار، بما في ذلك 4 ملايين دولار من الأصول الموروثة.

تشارلز كوشنر - سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا
رجل الأعمال العقاري تشارلز كوشنر هو والد صهر ترامب، غاريد كوشنر، وشريك مؤسس لشركة Kushner Companies. قُدرت ثروة العائلة في أكتوبر/تشرين الأول بـ7.1 مليار دولار.

كيلي لوفلر - رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة
وتبلغ ثروة كيلي لوفلر وزوجها جيف سبريشر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Intercontinental Exchange، حوالي 1.1 مليار دولار وفقًا لفوربس.

سكوت بيسنت - وزير الخزانة
تم وصف المستثمر المخضرم بيسنت بأنه "مدير صناديق تحوط ملياردير" من قبل العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس. ولكن لا توجد تقارير مؤكدة حول صافي ثروته الحالي. بينما تشير مصادر مثل Business Insider إلى احتمال كونه مليارديراً، إلا أن الأرقام الدقيقة غير متوفرة بعد.

هوارد لوتنيك - وزير التجارة
تُقدر ثروته بما لا يقل عن 2.2 مليار دولار، وقد تصل إلى 4 مليارات دولار وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ليندا مكمان - وزيرة التعليم
ليندا مكمان، الشريكة المؤسسة لإمبراطورية WWE للمصارعة، يُعتقد أنها تمتلك ثروة هائلة، رغم انفصالها عن زوجها.

إيلون ماسك - رئيس مشارك لـ"وزارة كفاءة الحكومة"
أغنى رجل في العالم، بصافي ثروة لا تقل عن 433 مليار دولار اعتبارًا من 13 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لفوربس.

محمد أوز - مدير برنامج ميديكير وميديكيد
تُقدر ثروته بـ100-315 مليون دولار وفقًا لإقراراته المالية في 2022.

ماركو روبيو - وزير الخارجية
تُقدر ثروته بأكثر من مليون دولار، اعتمادًا على قيمة منزله وكتبه المنشورة.

ترامب نفسه
تبلغ ثروة ترامب 6.3 مليار دولار، وفقًا لفوربس، بعد فترة رئاسية سابقة شهدت أرباحًا كبيرة.

واختتم تقرير المجلة بالتأكيد على أن الثروة الإجمالية لهذه الإدارة تسلط الضوء على الفجوة بين حكومة ترامب وحكومة بايدن، مما يعكس تغيرًا ملحوظًا في الأولويات الاقتصادية.
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