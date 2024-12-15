تعرف على ثروة فريق ترامب بعد اكتماله

وكانت تقارير سابقة قد ألقت الضوء على ثروات الأعضاء الأوائل الذين تم اختيارهم، لكن الآن بعد اكتمال الفريق، فإن أرقام أخرى تظهر.وعندما انتُخب رئيسًا للمرة الأولى، شكَّل أغنى حكومة في تاريخ الولايات بثروة إجمالية تجاوزت 6 مليارات دولار. أما الآن، وإذا تم تأكيد تعيين جميع مرشحي حكومة ترامب، فإن ثروتهم الإجمالية ستتجاوز 14 مليار دولار وربما تزيد عن 20 مليار دولار.إيلون ماسك ودونالدوإذا أضفنا إيلون ماسك وأعضاء آخرين من فريق القادم ممن لا يتطلب تعيينهم موافقة مجلس الشيوخ، فإن الثروة الإجمالية تتجاوز 450 مليار دولار. في المقابل، كانت حكومة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن تقدر ثروتها الإجمالية بأقل من 120 مليون دولار وفقًا لفوربس.وفيما يلي نظرة محدثة على الثروات التقديرية لأعضاء الجديدة استنادًا إلى أفضل التقارير المتوفرة.مسعد بولس - مستشار أول لشؤون العرب والشرق الأوسطوالد زوجة تيفاني ترامب، مسعد بولس، هو رجل أعمال لبناني أمريكي له صلات مزعومة بمجموعات سياسية مسيحية في لبنان. ورغم وصفه في بعض التقارير الإعلامية بأنه ملياردير، فإن ثروته الفعلية ليست واضحة. وذكرت "نيويورك تايمز" في 12 ديسمبر/كانون أن بولس قد بالغ في تقدير ثروته وسيرته المهنية. تشير التقارير إلى أنه الرئيس التنفيذي لشركة SCOA Nigeria PLC، والتي حققت أرباحًا أقل من 66 ألف دولار العام الماضي، مع قيمة سوقية للشركة تبلغ حوالي 865 ألف دولار.دوغ بورغوم - وزير الداخليةقدَّرت فوربس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أن ثروة حاكم ولاية نورث داكوتا، الذي حقق ثروته في قطاع البرمجيات قبل التحول إلى السياسة، لا تقل عن 100 مليون دولار، وربما أكثر.غاريد إيزاكمان - مدير وكالة ناساغاريد إيزاكمان هو رائد أعمال في التكنولوجيا ورائد فضاء تجاري. يبلغ ثروته حوالي 1.7 مليار دولار وفقًا لفوربس.روبرت كينيدي الابن - وزير الصحة والخدمات الإنسانيةوفقًا لتحليل فوربس، فإن ثروة كينيدي وزوجته الممثلة شيريل هاينز تبلغ حوالي 15 مليون دولار، بما في ذلك 4 ملايين دولار من الأصول الموروثة.تشارلز كوشنر - سفير الولايات لدى فرنسارجل الأعمال العقاري تشارلز كوشنر هو والد صهر ترامب، غاريد كوشنر، وشريك مؤسس لشركة Kushner Companies. قُدرت ثروة العائلة في أكتوبر/تشرين بـ7.1 مليار دولار.كيلي لوفلر - رئيسة الأعمال الصغيرةوتبلغ ثروة كيلي لوفلر وزوجها جيف سبريشر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Intercontinental Exchange، حوالي 1.1 مليار دولار وفقًا لفوربس.سكوت بيسنت - وزير الخزانةتم وصف المستثمر المخضرم بيسنت بأنه "مدير صناديق تحوط ملياردير" من قبل العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس. ولكن لا توجد تقارير مؤكدة حول ثروته الحالي. بينما تشير مصادر مثل Business Insider إلى احتمال كونه مليارديراً، إلا أن الأرقام الدقيقة غير متوفرة بعد.هوارد لوتنيك - وزير التجارةتُقدر ثروته بما لا يقل عن 2.2 مليار دولار، وقد تصل إلى 4 مليارات دولار وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.ليندا مكمان - وزيرة التعليمليندا مكمان، الشريكة المؤسسة لإمبراطورية WWE للمصارعة، يُعتقد أنها تمتلك ثروة هائلة، رغم انفصالها عن زوجها.إيلون ماسك - رئيس مشارك لـ"وزارة كفاءة الحكومة"أغنى رجل في العالم، بصافي ثروة لا تقل عن 433 مليار دولار اعتبارًا من 13 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لفوربس.محمد أوز - مدير برنامج ميديكير وميديكيدتُقدر ثروته بـ100-315 مليون دولار وفقًا لإقراراته المالية في 2022.ماركو روبيو - وزير الخارجيةتُقدر ثروته بأكثر من مليون دولار، اعتمادًا على قيمة منزله وكتبه المنشورة.نفسهتبلغ ثروة 6.3 مليار دولار، وفقًا لفوربس، بعد فترة رئاسية سابقة شهدت أرباحًا كبيرة.واختتم تقرير المجلة بالتأكيد على أن الثروة الإجمالية لهذه الإدارة تسلط الضوء على الفجوة بين حكومة وحكومة بايدن، مما يعكس تغيرًا ملحوظًا في الأولويات الاقتصادية.