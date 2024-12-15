برلماني إيراني يفجر مفاجأة صادمة بشأن رحيل "إبراهيم رئيسي"

وقال غضنفري، في تصريحات نشرتها صحيفة "انتخاب"، إن "هؤلاء لا يريدون الكشف عن أن الكيان الصهيوني وأمريكا، بالتعاون مع نظام علييف في أذربيجان، كانوا وراء هذا العمل".وأضاف أن "البعض، بدافع حسابات معينة، لا يرغبون في هذه الحقائق، وبدلاً من ذلك ينسبون استشهاد الرئيس الراحل إلى كتلة سحابية، ويصدرون بياناً يُضحك حتى الأموات".وتابع غضنفري: "تلك السحابة الكثيفة كانت ذكية، حيث استهدفت مروحية رئيس الجمهورية فقط، متجاهلة المروحيتين الأخريين اللتين كانتا تتحركان في نفس الاتجاه"، مؤكدا أن "هذا التفسير لا يُقنع إلا أطفال المدارس الابتدائية".من جهته، قال عضو القومي في الإيراني إسماعيل كوثري، إنه "لا يعرف من أين حصل غضنفري على هذه الادعاءات"، قائلا: "البرلمان يرفض هذه التصريحات تماما، فإذا كان لديه وثيقة، فليقدمها حتى تتمكن اللجنة الأمنية من متابعة الموضوع".