واقعة مأساوية في مصر.. استغلال طفل في فيديو إباحي

ورصدت العامة لنجدة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة واقعة استغلال طفل من قبل أحد الأشخاص في إنتاج إباحي ونشره على أحد التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على مكاسب مالية.وحررت العامة لنجدة شكوى على خط نجدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة بحسب بيان رسمي للمجلس القومي للطفولة والأمومة.أكدت رئيسة القومي للطفولة والأمومة سحر السنباطي أنه تمت إحالة واقعة استغلال إلى حماية بمكتب المستشار النائب العام، وأنه سيتم اتخاذ "كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة".وقال مدير عام العامة لنجدة صبري عثمان إن هذه الواقعة تشكل جريمة هتك عرض وفقا لأحكام قانون العقوبات وجريمة اعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المصري، وما تضمنته من مساس بحق في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.وشدد على أن يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم، وسيتصدى لها بكل حزم وقوة، حيث تشكل هذه الوقائع خطرا على الأطفال فضلا عن استغلالهم بكل الصور والأشكال، سواء الجنسي أو التجاري بهدف التربح.وأوضح أن الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات لمكافحتها.