روسيا تجلي دبلوماسيين من سوريا

وقالت الأزمات بوزارة الخارجية في بيان نشرته على تلغرام إنه "في 15 ديسمبر، تم سحب قسم من طاقم التمثيل الدبلوماسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي، غادرت من قاعدة حميميم الجوية" الواقعة على الساحل السوري.وأضافت أن الطائرة وصلت إلى مطار تشكالوفسكي قرب موسكو، من دون الإشارة إلى عدد الأشخاص الذين عادوا على متنها.وأوضحت أن الرحلة شملت أيضا إجلاء أعضاء في البعثات الدبلوماسية لبيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا، وأكدت في الآن ذاته أن "السفارة في دمشق مستمرة في عملها".