غارات تستهدف مطار دير الزور السوري

شهدت في مطار دير السوري، الأحد، غارات "إسرائيلية".

وقات وسائل إعلام سورية "نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، غارات استهدفت في مطار دير العسكري بسوريا".

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن "دوي انفجارات في دير تزامنا مع تحليق مقاتلات مجهولة".

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون 2024) عبر التلفزيون السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت فيما بعد منح للأسد وعائلته.