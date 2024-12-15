طهران تكشف: هيئة تحرير الشام تؤمن سفارتنا

كشفت إيران، اليوم الأحد، أن هيئة تحرير الشام تقوم بتأمين سفارتها في دمشق.

وقال الإيراني في حسين أكبري: هيئة تحرير الشام تقوم بتأمين سفارتنا ووعدت باستئناف عملنا القنصلي بدمشق". وأضاف "نأمل أن تستأنف سفارتنا في دمشق عملها قريبا".



يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون 2024) عبر التلفزيون السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت فيما بعد منح للأسد وعائلته.