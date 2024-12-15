قتيلان وثلاث إصابات بإطلاق نار بحفل في هيوستن

وقال مينينديز سييرا في مؤتمر صحفي، إن "عناصر الذين وصلوا إلى موقع إطلاق في وقت متأخر، وجدوا مشهدا متوترا للغاية ومجموعة كبيرة من الأشخاص تركض خارج مكان الحفل".وأضاف مينينديز سييرا أن "الشرطة ليس لديها أي معلومات حتى الآن عن المشتبه به وطلب من الذين كانوا في الحفل الاتصال بالشرطة لإبلاغها بأي معلومات".وصرح بأن شابا (16 عاما) لقي حتفه في مكان الحادث وتوفيت فتاة (16 عاما) في وقت لاحق في المستشفى، وأشار إلى أن الصبي المصاب (13 عاما) في حالة حرجة.