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قتيلان وثلاث إصابات بإطلاق نار بحفل في هيوستن

دوليات

2024-12-15 | 16:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قتيلان وثلاث إصابات بإطلاق نار بحفل في هيوستن
المصدر:
وكالات
249 مشاهدة

قالت الشرطة الأمريكية، إن مراهقين قتلا وأصيب ثلاثة أشخاص من بينهم صبي في إطلاق نار في حفل في هيوستن بولاية تكساس جنوب غرب الولايات المتحدة.

وقال مساعد قائد الشرطة لويس مينينديز سييرا في مؤتمر صحفي، إن "عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى موقع إطلاق النار في وقت متأخر، وجدوا مشهدا متوترا للغاية ومجموعة كبيرة من الأشخاص تركض خارج مكان الحفل".

وأضاف لويس مينينديز سييرا أن "الشرطة ليس لديها أي معلومات حتى الآن عن المشتبه به وطلب من الذين كانوا في الحفل الاتصال بالشرطة لإبلاغها بأي معلومات".

وصرح مساعد قائد الشرطة بأن شابا (16 عاما) لقي حتفه في مكان الحادث وتوفيت فتاة (16 عاما) في وقت لاحق في المستشفى، وأشار إلى أن الصبي المصاب (13 عاما) في حالة حرجة.
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إطلاق نار

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