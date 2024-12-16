الليرة السورية تواصل التعافي والبنك المركزي يحدد سعر صرفها امام الدولار

ووفقا لصفحة "الليرة اليوم" في المعنية بمتابعة أسعار الصرف في سوريا، فقد بلغ سعر صرف في دمشق 11500 ليرة للشراء و12500 ليرة للمبيع.أما في حلب فقد بلغ سعر صرف 12000 ليرة للشراء و13000 ليرة للمبيع.وكانت العملة السورية قد انخفضت في دمشق في 7 ديسمبر الجاري إلى 25000 ليرة للدولار (مبيع) وإلى 20000 ليرة للدولار (شراء).من جهته حدد البنك المركزي السوري اليوم (16 ديسمبر الجاري) سعر صرف عند 12500 ليرة (شراء) و12625 (مبيع) وسعر دولار الحوالات تم تحديده عند 12500 ليرة، بحسب "روسيا اليوم".وبدأت العملة المحلية في تشهد تحسنا في معروض العملات الأجنبية، في ظل السوريين بشكل تدريجي إلى بلادهم.والأسبوع الماضي طمأن مصرف المركزي السوريين على ودائعهم في المصارف وأكد أن ودائعهم وأموالهم آمنة، وأشار إلى أن العملة المعتمدة في التداول في هي الليرة السورية.