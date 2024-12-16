"خطط أحمد الشرع".. إلغاء التجنيد الإجباري و "سحب البساط" من أكراد سوريا

وكشف الجولاني عن أنه يعتزم إلغاء التجنيد الإجباري في السوري، فضلا عن مواصلة القتال ضد "قوات الديمقراطية – قسد"، التي تتكون في غالبيتها من الأكراد.ويقود الجولاني عمليا المشهد السوري الراهن بعد أن تمكن من قيادة عسكرية من إدلب نحو دمشق لينهي بدخول نصف قرن من حكم عائلة الأسد البلاد.ونقل "تلفزيون سوريا"، الذي ظل منصة لمعارضة نظام بشار الأسد، عن الجولاني قوله، في لقاء موسع مع وسائل إعلام محلية ودولية، إن "حكومة تصريف الأعمال تعمل الآن على وضع الخطوط العريضة لمستقبل السوريين"، لافتا إلى أن من أهم أولويات المرحلة الانتقالية، حل جميع الفصائل المسلحة، وحصر استخدام السلاح بالجهات المختصة المرتبطة بمؤسسات الدولة، وإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية، مع احتمال تشكيل معسكرات تدريبية خاصة بالشباب، لمدة قصيرة لا تتجاوز شهرا.18 شهرا فيوقال الجولاني، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على سؤال حول مسألة التجنيد الإجباري: ""ندرس الأمور، سيكون جيشنا تطوعيا. لسنا مضطرين لزيادة (الأعباء على) كاهل السوريين بقضية كابوس التجنيد الإجباري".وأشار إلى إمكانية "التجنيد الإجباري لمدة 15 إلى 20 يوما، وفي حالات الخطر الشديد ستكون هناك تعبئة عامة".ومنذ عقود تتبع سياسة التجنيد الإجباري، ويُحدد القانون مدة الخدمة الإلزامية بـ 18 شهرا، وفقا لتعديل تشريعي أُجيز في مارس/آذار من العام 2011.ولا يزال من غير المعروف تأثير القرار إذا ما اتخذ على الواقع الأمني في التي تواجه خطر نشاط متنامي لتنظيم داعش الإرهابي، وتوسعا إسرائيلية في حدودها الجنوبية.المعركة مع الأكرادمن جهة أخرى، قال الجولاني، إن ستتم "متابعة موضوع محافظات الرقة والحسكة ودير الزور إلى أن تنال حريتها وتصبح بيد أهلها"، في إشارة إلى استمرار القتال ضد "قوات الديمقراطية – قسد"، التي تتشكل في غالبيتها من الأكراد، وتناصبها تركيا العداء.وكانت "قوات الديمقراطية" انسحبت في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من مدينة منبج الواقعة في شمال شرق محافظة حلب، بعد اتفاق تم بين الولايات المتحدة وتركيا، يضمن الانسحاب الآمن للقوات الكردية السورية المدعومة من واشنطن.ومنبج تقع على بعد 80 كيلومترا من مدينة حلب، وكان مقاتلون من الفصائل المسلحة التي سيطرت على دمشق، دخلوا المدينة وسيطروا على نحو 80% منها.وأعلنت تلك الفصائل في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنها بدأت هجوما على "قوات الديمقراطية"، وطالبتها بإلقاء السلاح وتحييد أنفسهم عن القتال.وأعلن قائد قوات الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج بوساطة أمريكية، حفاظاً على أمن وسلامة المدنيين، لافتا إلى أنه "سيتم إخراج مقاتلي مجلس منبج العسكري، الذين يقاومون الهجمات منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني، من المنطقة في أقرب وقت".وبالتزامن، أعلنت الفصائل المسلحة سيطرتها على مدينة دير الزور (شرق سوريا)، كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات الفصائل المسلحة "سيطرت بشكل كامل على مدينة دير الزور بعدما انسحبت منها قوات الديمقراطية".وخلال السنوات الماضية تقاسمت قوات الديمقراطية السيطرة على محافظة دير الزور مع السوري.لكن مع انسحاب السوري منها نحو دمشق، لصد هجوم "هيئة تحرير الشام"، تقدمت قوات الديمقراطية وعبرت الضفة الغربية لنهر الفرات وسيطرت على مدينة دير الزور على الحدود مع العراق، قبل أن تنسحب منها، باتجاه القرى المجاورة، التي تسلمها مسلحو العشائر المحليّين الذين أعلنوا انضمامهم لصفوف الفصائل المسلحة.