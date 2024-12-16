الاتحاد الأوروبي يرسل مبعوثه الى دمشق لبدء التواصل مع النظام الجديد

وبحسب "روسيا اليوم"، قالت كالاس إن "مبعوثنا سيصل إلى دمشق اليوم الاثنين لبدء التواصل مع النظام الجديد"، معلنة "أننا سنحدد في اجتماع اليوم مستوى تعاملنا مع النظام الجديد في دمشق".وأوضحت أن "أفعال النظام الجديد في خلال الأسابيع المقبلة ستحدد خطواتنا"، معتبرة أن "تخفيف العقوبات عن سابق لأوانه"، وذلك بعد أسبوع من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة تحرير الشام".يذكر أن العمليات العسكرية في قررت الاثنين الماضي، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.وقال البشير في تصريح إن "تكليفنا بتسيير الأعمال هو حتى تاريخ 1 مارس 2025".