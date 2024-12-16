الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم أن "القيود الجديدة تستهدف الناقلات التي لا تنتمي إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي تساعد في الالتفاف على السقف السعري المحدد لبرميل النفط أو دعم قطاع الطاقة الروسي".وأشار البيان إلى أن القيود طالت نحو 52 سفينة. ووفقا لتصريحات أدلت بها المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قبل العقوبات، فإن "الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات موجهة ضد شركات من الصين وكوريا الشمالية وكذلك ضد مسؤولين في كوريا الشمالية".بالمقابل مددت موسكو، في نهاية الأسبوع الماضي، حتى 30 يونيو 2025 التدابير المفروضة ردا على السقف السعري الذي فرضه الغرب على النفط ومنتجاته.وتحظر التدابير توريد النفط ومنتجاته إذا كانت عقود هذه الإمدادات تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تطبيق السقف السعري المفروض من الغرب.