بوتين: الغرب يدفع روسيا نحو "الخطوط الحمراء"

وقال في اجتماع لمسؤولي الدفاع، إن "روسيا تراقب تطوير الولايات ونشرها المحتمل لصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى".وأضاف أن "روسيا سترفع جميع القيود التي فرضتها طوعًا على نشرها للصواريخ، إذا مضت الولايات قدمًا ونشرت هذه الصواريخ".وأشار إلى أن "القوات في أوكرانيا سيطرت على 189 منطقة سكنية منذ بداية العام"، وأضاف أن "الهدف من وجود الأسلحة النووية هو الردع".