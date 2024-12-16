في 32 إقليماً.. إندونيسيا ترصد حمى الخنازير الإفريقية

وحث المسؤول بوكالة الحجر الصحي في إندونيسيا، ساهات بانجابين، المسؤولين في الأقاليم المتضررة على تعزيز الوعي وإبلاغ السلطات عن أي جديدة، كما حث المجتمعات على تجنب التخلص من الخنازير المصابة أو النافقة في .وقال بانجابين، في اجتماع أسبوعي للحكومة تم بثه مباشرة: "نوفر أراضي محددة لدفن الجيف، ومحارق أيضاً للتخلص منها"، ولم يقدم بانجابين تقديراً لعدد الخنازير التي نفقت بسبب المرض في إندونيسيا هذا العام.