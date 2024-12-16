بوتين: أميركا تحرض على إنشاء تحالفات عسكرية جديدة

وتابع بوتين خلال ترؤسه الاجتماع الموسع لقيادات وزارة الدفاع الروسية اليوم: "بتحريض من الولايات المتحدة، يتم تشكيل تحالفات عسكرية سياسية جديدة من شأنها تقويض الهيكل الأمني الذي تم إنشاؤه منذ 10 سنوات".كما أوضح أن الأمريكية الحالية والغرب الجماعي بأكمله تقريبا لا يتخلون عن محاولات الحفاظ على الهيمنة العالمية ويستمرون في فرض "قواعدهم المزعومة" على المجتمع الدولي، والتي تسمح لهم في نفس الوقت بتغييرها حسب الطريقة التي تناسبهم.وفي نفس السياق، كان رئيس مجلس الروسي دميتري مدفيديف قد أكد أن الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته في العالم مستخدما كامل ترسانته للضغط على التي ترفض الخضوع له، موضحا أن تحاول بائسة عدم فقدان نفوذها على مستعمراتها السابقة والحفاظ على نموذج القطب الواحد للنظام .