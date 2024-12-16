ما هو رد الجولاني على ترشحه لرئاسة سوريا؟

نيوز – دولي

أكد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني في رده حول أنباء تفيد بعزمه الترشح للرئاسة، أنه "إذا لم يطلب السوريون ذلك سأكون مرتاحا".

وأضاف الجولاني: "الثورة السورية انتصرت، ولكن لا ينبغي أن تقاد بعقلية الثورة، هناك حاجة لقانون ومؤسسات، هناك ضرورة نقل العقلية من الثورة للدولة، المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والاستقرار".

وفيما يخص الوضع الداخلي، قال: "نعمل على تلبية الاحتياجات الرئيسية للسوريين، هناك وفرة بالغذاء وكان يحرم السوريين بشكل ممنهج منه، هناك مأساة حقيقية ولدينا خطط لعلاج هذه المواضيع ريثما ننتهي من جمع البيانات".

وفي وقت سابق، أكدت العمليات العسكرية في على أن هيئة تحرير الشام أحمد الشرع بحث مع مبعوث الأمم غير بيدرسون ضرورة توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.

وقالت العمليات العسكرية إن الشرع، المعروف بأبي محمد الجولاني، بحث مع مبعوث الأمم أيضا الحاجة لإعادة النظر في خريطة طريق وضعها مجلس الأمن في 2015.