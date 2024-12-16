إعادة فتح سفارة لبنان في سوريا

وتأتي هذه الخطوة بعد تحرك عدد من لإعادة فتح سفاراتها في واستئناف العمل الدبلوماسي، بعد سقوط نظام بشار الأسبوع الماضي.وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أعلنت الأنباء القطرية "قنا"، أن وفدا قطريا وصل إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح السفارة في .ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قوله إن "الوفد جدد خلال لقاءاته مع الحكومة الانتقالية في التزام قطر الكامل بدعم السوري لتحقيق تطلعاته في والسلام والتنمية والازدهار بعد نجاح ثورته".