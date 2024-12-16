في الكويت.. تسهيلات للزوجات المسحوبة جنسياتهن

نيوز – دولي

كشفت وسائل إعلام كويتية، عن قرب الحكومة الكويتية عن تسهيلات لزوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المسحوبة جنسياتهن.

وذكرت مصادر حكومية كويتية ان "زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المسحوبة جنسياتهن وفقا للمادة الثامنة بتسهيلات في إنجاز المعاملات الخاصة بهن".

وأضاف ان "العمل جار لوضع آلية تسهل الدورة المستندية بهذه الفئة خاصة ما يتعلق بجوازات السفر والبطاقة المدنية"، إلى أن "ذلك يأتي في منطلق إنساني لمن سحبت جنسيتها من هذه الفئة".

وشدد "وجود توجيهات بالتيسير لزوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المسحوبة جنسياتهم ومعالجة أوضاعهن"، موضحا أن "هذه التسهيلات والإجراءات لن تنطبق إلا على الملفات النظيفة والتي لا يوجد بها تزوير".

وقبل أيام أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 3043 شخصا خلال اجتماع لها لمتابعة ملف تحقيق الجنسية في البلاد.

وبدأت السلطات الكويتية إسقاط الجنسية في شهر آذار 2024 عندما خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا للإبلاغ عن "مزوري ومزدوجي الجنسية، من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية".