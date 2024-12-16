إيران.. توقف محطات لإنتاج الكهرباء بسبب نقص الوقود

وأعلن التلفزيون الإيراني أن المدارس والدوائر العامة في ستظل مغلقة الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي في وقت تواجه البلاد نقصا في الوقود وطقسا باردا.ونقل التلفزيون عن بيان حكومي "بسبب استمرار الطقس البارد سيتم إغلاق المدارس والجامعات والدوائر الحكومية في وضواحيها غدا".ومددت السلطات عمليات الإغلاق للثلاثاء في عدة مناطق بينها كرمنشاه (غرب) وأردبيل ومازندران (شمال) وأصفهان (وسط).وفي شمال تم إغلاق العديد من محطات الطاقة في غولستان بسبب نقص حسبما ذكرت أنباء فارس.وفي هذا من البلاد انخفضت إلى خمس درجات تحت الصفر.وفي محافظة لورستان (وسط) الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر من خرجت أيضا بعض محطات توليد التي تعمل بالغاز عن الخدمة لهذا السبب بحسب التلفزيون الايراني.وتتأثر نصف محافظات البالغ عددها 31 بدرجات متفاوتة بالتدابير المتعلقة بإمدادات الطاقة.في الوقت نفسه ارتفع استهلاك بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب شركة .