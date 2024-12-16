نيوز – دولي

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، عن انتشال 35 جثة مجهولة الهوية بينهم أطفال ونساء من مقبرة جماعية بموقع تابع للمخابرات العسكرية في النظام السابق بريف درعا جنوب .

وأكد المرصد أن "بعض الجثث المنتشلة مدفونة منذ مدة طويلة، حيث يُعتقد أنها دفنت قبل أكثر من 10 سنوات".

وتوقع المرصد مع استمرار عمليات البحث، أن يتم العثور على مزيد من الجثث في الأيام القادمة.

وتقع المقبرة في مزرعة الكويتي، التي كانت سابقاً تسيطر عليها ميليشيا تابعة لفرع "المخابرات العسكرية" خلال سنوات الحرب في .

وكانت محافظة درعا تشهد بشكل شبه يومي انفلات أمني بالرغم من سيطرة النظام السابق عليها وإجراء نظام تسوية برعاية عام 2019.