الجولاني يدعو لإزالة "تصنيف الإرهاب" عن تحرير الشام

دعا القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (الجولاني)، الاثنين، الى إزالة "تصنيف الإرهاب" عن هيئة تحرير الشام.

ونقلت نيويورك تايمز عن الجولاني قوله، "ندعو كالولايات لإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، وندعو لإزالة كل القيود لنتمكن من إعادة البناء".

كما دعا إلى "رفع العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة"، معتبرا أن "العقوبات كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن".



ولفت الجولاني الى أن "الأولوية الآن يجب أن تكون بناء وإنشاء مؤسسات عامة تخدم جميع السوريين".

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون 2024) عبر التلفزيون السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت روسيا فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.