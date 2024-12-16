واشنطن تكشف: تواصلنا مع هيئة تحرير الشام

وقالت الخارجية، "تواصلنا مع هيئة تحرير الشام بشأن المبادئ التي أعلنها بلينكن بخصوص الانتقال في سوريا".

وأضافت أن "إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات ستكون بناء على الأفعال لا الأقوال"، مؤكدة أن "مصير القاعدتين الروسيتين داخل مسألة يقررها السوري".

ولفتت الى أنها تحاول "تجنب انزلاق مرة أخرى إلى الاقتتال الطائفي"، معتبرة أن "الإجراء الذي اتخذته بشان المنطقة العازلة مع يجب أن يكون مؤقتا".

وكان للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (الجولاني) دعا، اليوم الاثنين، الى إزالة "تصنيف الإرهاب" عن هيئة تحرير الشام.