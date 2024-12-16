روسيا تبدأ بانسحاب واسع من سوريا

أفادت وسائل إعلام دولية، الاثنين، بقيام بانسحاب واسع من .

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين وغربيين، إن "روسيا بدأت انسحابا واسع النطاق من سوريا".



وأضافوا أن "روسيا بدأت نقل أصول بحرية من إلى ليبيا".

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون 2024) عبر التلفزيون السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.