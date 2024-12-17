المرشد الايراني: ستبقى المقاومة ويتم القضاء على الكيان الصهيوني

نيوز – دولي

اكد المرشد الإيراني علي خامنئي، ان المقاومة ستبقى وسيتم على الكيان الصهيوني.

وقال الخامنئي في تصريح تابعته نيوز، ان "غزة تتعرض لاعتداءات يومية وتقدم الشهداء ومع ذلك صامدة وتقاوم ولبنان يقاوم أيضاً".

وأضاف ان "الكيان الصهيوني واهـم بأنه يحاصـر عن طريق ليقضي عليه، لكن من سيتم عليه فعلياً هي إسرائيل".

وذكر "سيستمر نهج نصر الله والسنوار وستبقى المقاومة".