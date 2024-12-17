من هو أبو صفية الكردي؟

نيوز – دولي

هو مستشار الجولاني في الملف الإيراني، عرف بخطبه الجهادية، وحمل تاريخًا طويلا في النشاط السلفي.

وعاد "أبو صفية الكردي" للواجهة بتعيين هيئة تحرير الشام له نائبًا للشؤون .

اسمه الحقيقي هو عبد الرحمن فتاحي، رجل دين سني من أصل إيراني، تعوّل عليه للعب دور محوري في تشكيل إستراتيجيتها تجاه ايران والمناطق الكردية، هكذا عرّفت عنه شبكة "إيران إنترناشيونال" قبل أن تتطرق لماضيه.

درس فتاحي الفقه الإسلامي على يد رجال الدين الأكراد، وتعمقت ميوله نحو الفكر السلفي بعد سفره إلى كردستان في عام 1992 للدراسة على يد عبد القادر التوحيدي، وهو شخصية بارزة في التوحيد لدى السنة الإيرانيين.

وامضى فتاحي عقود من الزمن في الدفاع عن الأيدولوجية السلفية الجهادية، وبعد عودته من لإيران في أواخر التسعينيات، أصبح إماما لقرية زيفة قرب مهاباد، وعلى الرغم من اكتسابه الكثير من الأتباع إلا أن السلطات احتجزته عدة مرات، آخرها كان عام 2011، عندما حكم عليه بالسجن 3 سنوات، وبعد خروجه ذهب إلى سوريا حيث أصبح شخصية بارزة في المهاجرين السنة الإيرانيين، وهي فصيل بايع هيئة تحرير الشام عام 2019.

قاضٍ شرعي، مفتٍ، وصاحب الخطب النارية باللغة الكردية، هكذا أصبح فتاحي في إدلب بمرور الأيام.

وأشاد بزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن تارة، ويندد بحكام إيران تارة أخرى، ولا يتوقف عن التعهد بتحرير أهل السنة في إيران.

ولا بد من الإشارة إلى التقارير التي صدرت في 2022، والتي قالت إن كانت تولي اهتماما كبيرا بتشكيلات السلفيين الأكراد الذين لايخفون رغبتهم المشاركة في عمليات عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وبالعودة إلى تقرير الشبكة الإيرانية، فإن تأثير فتاحي على الجهاديين الكرد تزايد بشكل كبير في المنطقة أيضًا من خلال خطابه الذي يجمع بين السلطة الدينية والإستراتيجية السياسية، حيث يمثل تعيينه بالنسبة لطهران تحديًا إستراتيجيًّا مباشرًا، وقد يكون بمثابة تحول في إستراتيجية تجاه إيران والمناطق الكردية.