وفاة لونا الشبل.. حادث سير ام اغتيال وما علاقة نظام الأسد؟

وكان النظام السوري قد أعلن في تموز الماضي أن الشبل توفيت نتيجة حادث سير، إلا أن الشكوك أُثيرت حول هذا الإعلان، خاصةً مع تسريبات تفيد بأن سيارتها تعرضت لعملية صدم متعمدة ومتكررة، مما يدحض فكرة الحادث العرضي.واتهم الباحث نضال السبع، خلال لقاء متلفز، بشار باغتيال الشبل ضمن خطة للإعداد لمغادرة والتخلي عن السلطة.ووفق السبع: بدأ منذ بداية العام بنقل أموال ضخمة خارج إلى كجزء من استعداده المسبق للانتقال.والشبل كانت ضمن دائرة ضيقة مطلعة على تفاصيل عمليات نقل الأموال، مما جعلها هدفًا للتصفية.ولم تكن الشبل الوحيدة التي طالتها يد التصفية وفق المزاعم، بل أُشير إلى مقتل محمد براء قاطرجي، الذي كان مسؤولاً عن تجارة النفط مع تنظيم داعش لصالح .بينما زعم النظام مقتله في قصف إسرائيلي على الحدود مع لبنان، تشير التقارير إلى أنه قُتل بأوامر من النظام ذاته ضمن سياسة التخلص من الشهود.فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن النظام السوري لم يكتفِ بإعلان وفاة الشبل، بل قام باعتقال شقيقها العميد ملهم الشبل بعد حادثة استهداف السفارة الإيرانية في دمشق، ووضعه تحت الإقامة الجبرية.كما تساءل المرصد: عُرفت الشبل بقربها من دائرة الضيقة، لكنها أُبعدت عن مركز القرار قبل أسابيع من عن وفاتها، مما أثار التكهنات حول أسباب عزلها.يرى محللون أن الشبل ربما كانت ضحية صراعات داخلية في النظام، خصوصًا بعد تسرب معلومات عن عمليات مالية مشبوهة ومخططات لمغادرة البلاد.وحتى الآن، لم تصدر أدلة قطعية تؤكد الروايات المتداولة حول اغتيال الشبل أو محمد قاطرجي. ومع ذلك، تبقى وفاة الشبل لغزًا يُضاف إلى سلسلة الحوادث الغامضة المرتبطة بالنظام السوري وشخصياته البارزة.