"هدنة غزة".. بيان من حماس وواشنطن تؤكد انها "قريبة"

وقالت الحركة في بيان أن: "الوصول إلى لوقف إطلاق وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".وأشارت إلى أن "الدوحة تشهد اليوم مباحثات "جادة وإيجابية" برعاية الوسطاء القطريين والمصريين".إلى ذلك، قال البيت الأبيض "إننا نقترب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة".ووصل مسؤولون إسرائيليون إلى الدوحة، أمس الاثنين، لإجراء محادثات تهدف إلى وقف إطلاق في غزة، وتبادل رهائن ومعتقلين بين إسرائيل وحماس، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات.بين إسرائيل وحماس بشأن الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن في31 ايار.وأكد الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنّ المفاوضين "أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق" بشأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.وقال كاتس أمام أعضاء الخارجية في البرلمان "نحن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى بشأن الرهائن، منذ السابق" الذي تمّ التوصل إليه في تشرين الثاني 2023 بين حماس وإسرائيل، حسبما أفاد المتحدث باسمه، مؤكدا بذلك ما نقلته الصحف الإسرائيلية في وقت سابق.