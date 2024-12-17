المبعوث الأممي لسوريا: إسرائيل شنت أكثر من 350 ضربة على المرافق العسكرية

وقال بيدرسن، إن "سوريا تواجه اليوم واقعا جديدا تماما بعد سقوط نظام الأسد، والسوريين يشعرون أن الواقع الجديد في بلادهم ينتمي لهم"، الى ان "التحديات الماثلة أمام هائلة، وهناك مسلحة منظمة تعمل خارج قيادة العمليات العسكرية".وأضاف: "قلق بشأن التصعيد العسكري فمن الممكن أن يكون كارثيا، وإسرائيل شنت أكثر من 350 ضربة على المرافق العسكرية والمعدات منذ سقوط النظام السابق".وتابع: "الاعتداءات الإسرائيلية تعرض المدنيين لمخاطر وتقوض فرص الانتقال النظامي، ويجب أن تتوقف الهجمات، ونضمن بقاء العملية السياسية في بمسارها".ولفت الى ان "إسرائيل شنت أكثر من 350 ضربة على المرافق العسكرية في منذ سقوط النظام السابق".