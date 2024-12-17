اغلبهم عمال.. إصابة 25 مصريا بحادث مروع في الإسماعيلية

تلقت الأجهزة الأمنية، بقيادة محمد مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مخصصة لنقل العمال على الطريق الزراعي أمام كوبري المشاة بمنطقة البغادة.على الفور، دفع مرفق الإسعاف بـ14 سيارة إلى موقع الحادث، حيث تم نقل جميع المصابين إلى القصاصين المركزي. كما انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات اللازمة.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الحادث.