وفاة لاعب أثناء مشاركته في مباراة

ولفظ الشاب مسعد عبد الفتاح ويعمل طبيبا بيطريا أنفاسه الأخيرة خلال مشاركته في مباراة كرة قدم على مركز شباب كوم الأطرون بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.وتلقت بمديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد بوفاة شاب بقرية كوم الأطرون التابعة لمركز طوخ وتوصلت تحريات المباحث إلى أن اللاعب توفي أثناء لعبه مباراة كرة قدم بصحبة عدد من أصدقائه.وأكد شهود عيان أن اللاعب شعر بإعياء شديد خلال سير المباراة وسقط أرضا أمام الجميع، وأسرع زملاؤه إلى إسعافه أو نقله إلى المستشفى أو إلى منزله لكنه فارق الحياة.وكشف مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية الفرماوي أن اللاعب أصيب بإعياء شديد وتبين حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوفى في الحال.