واشنطن بشأن وضع سوريا: نريد رؤية حكومة وطنية

وقالت الخارجية الأمريكية، "نجري محادثات مع بشأن المضي قدما في وندرك بواعث القلق التركي المشروع بشأن سوريا".

وأضافت "نتواصل مع بشأن الوضع في شمال وعملنا على التوصل لوقف لإطلاق في منبج"، موضحة "جرى تمديد وقف إطلاق بين وقوات الديمقراطية حتى نهاية هذا الأسبوع".

كما قالت "نرى أدلة متزايدة على وحشية نظام ونريد التوصل لأجوبة بشأن ما حدث"، مضيفة "نريد رؤية حكومة وطنية سورية تضم كل المجموعات العرقية في البلاد".

وبشأن غزة، قالت الخارجية الأمريكية، "مستمرون في التواصل مع الوسطاء من أجل التوصل لوقف إطلاق في غزة"، معربة عن اعتقادها أنه "بات ممكنا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق في بالنظر إلى النقاط الباقية".