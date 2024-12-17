وفاة مسافرة على متن طائرة لبنانية.. ومطالبات بالتحقيق

وأثارت الحادثة تساؤلات عدة حول الظروف التي كانت سائدة على متن الطائرة، ومدى تأثيرها على صحة المسافرين، وسط دعوات للتحقيق في ملابسات الوفاة وتوضيح ما حدث، بحسب .ولم تصدر حتى الساعة أي تفاصيل رسمية من أو الجهات المعنية حول الحادثة، فيما يُنتظر أن تُستكمل التحقيقات لتحديد الأسباب الفعلية للوفاة.