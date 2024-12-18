فيلم فلسطيني ينافس على جائزة أوسكار.. وثّق بداية الحرب على غزة

يتكون الفيلم، وهو مشروع عليه المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ورشحته وزارة الثقافة الفلسطينية للجائزة، من مجموعة تضم 22 فيلما قصيرا من صنع مخرجين ومخرجات من وثقوا الأحداث داخل القطاع بعد بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين 2023.وشارك الفيلم في سلسلة من المهرجانات السينمائية في ومصر وتونس والجزائر والسويد ورومانيا وإيطاليا وبريطانيا، خلال 2024 كما نال عدة جوائز.وكتب المنتج والمخرج الفلسطيني صانع فيلم (فرح ومريم) ضمن مجموعة (من المسافة صفر) على حسابه الشخصي في "فلسطين ضمن الخمسة عشر فيلما المرشحة للأوسكار.. هنيئا لكل من شارك وعمل وأخلص من أجل (من المسافة صفر)، نحن نفخر بالأرب الروحي رشيد".وضمت القائمة الطويلة للمسابقة 15 فيلما من أصل 85 فيلما رشحتها دولها للمنافسة على الجائزة التي تخصصها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.وجاءت باقي أفلام القائمة من البرازيل وكندا والدنمرك وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا والنرويج والسنغال وتايلاند وبريطانيا.