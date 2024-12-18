إقلاع أول طائرة مدنية من مطار دمشق الدولي إلى حلب بعد سقوط الأسد

وقال الطائرة من قمرة قيادة طائرته المتجهة إلى حلب في تصريح لموقع "الجزيرة نت"، إن "مطار دمشق بات بجاهزية كاملة للرحلات الداخلية".واضاف أن "المطار سيقتصر على الرحلات الداخلية لمعرفة الطيارين بجغرافية المسارات داخل سوريا، والتحليق دون الأجهزة الملاحية، في انتظار استكمال إصلاح هذه الأجهزة واستئناف الرحلات الخارجية".وبحسب الجزيرة نت، فإنه تم تغيير ألوان السوري على أطراف جناحي الطائرة المتجهة إلى حلب تحت رقم "رويال برافو 111".وكانت وزارة في حكومة تصريف الأعمال قالت إن السلطات تعمل على تجهيز المطارات المدنية لاستقبال وإقلاع الطائرات، وإن العمل جار لتجهيز مطاري حلب ودمشق.وعلى صعيد الدخول إلى سوريا عبر المعابر الحدودية البرية، قال وزير الصناعة الأردني إنه سيتم السماح للشاحنات الأردنية بدخول سوريا بدءا من صباح اليوم الأربعاء عبر معبر نصيب-جابر الحدودي.ويشهد المعبر وصول للمسافرين من الأردن باتجاه سوريا، بينما اقتصرت المغادرين على حاملي الجوازات الأجنبية.كما شهد المعبر دخول عشر شاحنات إلى الأراضي السورية، حملت مساعدات طبية وغذائية. ويعتبر المعبر البوابة الرسمية الوحيدة المفتوحة بين الأراضي السورية والأردنية.