"توحي بالمحاصصة".. تعيين ماهر الشرع وزيراً للصحة يشعل جدلاً في سوريا

والشرع الذي كان تقلد منصب وزير في حكومة الإنقاذ بإدلب، وكان يعرف باسم ماهر حيث أخفى صلة القرابة بينه وبين شقيقه "الجولاني" سابقا.

*من هو الدكتور ماهر الشرع؟الدكتور ماهر الشرع، المولود في دمشق عام 1973، هو شقيق قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف بلقب "أبو محمد الجولاني".بدأت الأضواء تسلط على الدكتور ماهر الشرع منذ تعيينه في أبريل الماضي كمستشار لتسيير أعمال وزارة في حكومة "الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام في شمال سوريا، وهي الحكومة التي تمثل الذراع الإدارية للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، ورغم أن التكليف كان موقتاً، إلا أن الجدل حول دوره استمر مع تصاعد الأنباء عن ترقيته إلى منصب وزير الصحة، وهو ما أكده بعض الإعلاميين، ونفاه الشرع في تصريحات لاحقة.التي رافقت اسم الدكتور ماهر الشرع لم تتوقف عند حدود التعيينات الحكومية، بل امتدت إلى مقارنات ساخرة بينه وبين ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ما أثار سجالات حول المخاوف من تكرار ظاهرة "حكم العائلات"، وأشعلت هذه المقارنات موجة من الاتهامات والتنميط التي استهدفت سكان إدلب ككل، متجاهلة حقيقة أن الدكتور ماهر الشرع وأخيه أحمد يتحدران من الجولان السوري، ولديهما جذور في دمشق.