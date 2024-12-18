تحذير إيراني من انتقال حالة انعدام الأمن من سوريا إلى العراق

وأشار خرزاي إلى خطر تقسيم سوريا بسبب المصالح الأجنبية المتعددة، مضيفا أن "الكيان الصهيوني يستغل الفراغ" في سوريا لتدمير بنيتها التحتية وانتهاك سيادتها.واعتبر رئيس الإيراني أن تدمير سوريا كدولة داعمة للمقاومة هو جزء من أجندة أميركية وصهيونية، حسب قوله.وكان المرشد الإيراني السيد علي خامنئي أكد أن "إسرائيل" والولايات "مخطئتان تماما" في تصورهما أن محور المقاومة المدعوم من طهران انهار مع إطاحة حكم بشار الأسد في سوريا.وشدد على أن "الكيان الصهيوني يتصور أن بإمكانه تطويق قوات حزب الله والقضاء عليها من خلال سوريا، لكن من سيتم عليه هو إسرائيل".وفي 8 ديسمبر/كانون الجاري خرج بشار الأسد من البلاد مع دخول "قوات المعارضة المسلحة" العاصمة السورية دمشق بعد هجوم خاطف.وقالت طهران، إن وجودها في سوريا كان استشاريا وبطلب حكومي وإن خروجها منها كان "مسؤولا"، وذلك في أعقاب سقوط النظام في دمشق.وأوضحت إيران أنها ستعيد فتح سفارتها في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها، قائلة "نفضل عدم استخدام مصطلح وشيك بشأن فتح سفارتنا لأن ذلك يتطلب تحضيرات".