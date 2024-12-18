حصيلة جديدة لضحايا الحرب "الإسرائيلية" على غزة

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و203 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية".وأشارت الوزارة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة .من جهته، قال مدير عام بغزة، إن "الجيش الإسرائيلي" اعتقل 350 من كوادر القطاع الطبي في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 واستشهد 3 منهم داخل السجون "الإسرائيلية".وفي وقت سابق، أعلنت الأمم أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من شهداء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.