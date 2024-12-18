بيدرسن يوجه دعوة ويؤكد: الصراع في سوريا لم ينته

وقال بيدرسون في ختام زيارته إلى سوريا: "هناك أمل كبير باحتمال رؤية جديدة تعتمد دستورا جديدا"، معتبرا أن "الصراع لم ينته بعد في وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى".وأكد أن "الأمم في لتقديم المساعدة ونأمل في تحقيق تعاون وثيق الصلة بين كل الأطراف"، مشددا على أن "سوريا في حاجة إلى مساعدة إنسانية فورية".وأعرب عن أمله بأن "يتم حل الوضع في شمال شرق البلاد"، داعيا إلى "انتخابات حرة وعادلة في بعد نهاية المرحلة الانتقالية".