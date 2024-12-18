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بيدرسن يوجه دعوة ويؤكد: الصراع في سوريا لم ينته
دوليات
2024-12-18 | 10:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
520 مشاهدة
دعا
المبعوث
الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى إجراء انتخابات في
سوريا
بعد نهاية المرحلة الانتقالية، محذرا من أن الصراع لم ينته.
وقال بيدرسون في ختام زيارته إلى سوريا: "هناك أمل كبير باحتمال رؤية
سوريا
جديدة تعتمد دستورا جديدا"، معتبرا أن "الصراع لم ينته بعد في
سوريا
وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى".
وأكد أن "الأمم
المتحدة
في
سوريا
لتقديم المساعدة ونأمل في تحقيق تعاون وثيق الصلة بين كل الأطراف"، مشددا على أن "سوريا في حاجة إلى مساعدة إنسانية فورية".
وأعرب عن أمله بأن "يتم حل الوضع في شمال شرق البلاد"، داعيا إلى "انتخابات حرة وعادلة في
سوريا
بعد نهاية المرحلة الانتقالية".
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