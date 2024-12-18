الملكية تطلب بتسيير رحلات إلى دمشق

نيوز – دولي

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن هيثم مستو، يوم الأربعاء، أن هناك نيه لعودة الطيران من وإلى سوريا قريبا.

وصرح هيثم مستو بأن "الموضوع مرتبط بالتطورات وجاهزية المطار لاستقبال الطيران".

وأفاد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني بأن "الملكية الأردنية تقدمت بطلب لتسيير رحلات إلى دمشق".

وبيّن مستو أن "عودة الطيران إلى دمشق مرتبطة أيضا بسلامة الأجواء السورية"، إلى أنها "ستأتي بعد التأكد من جميع الأمور الفنية واللوجستية".

وذكر أن "هذه المتطلبات المعيارية تطبق على كافة المطارات والأجواء التي تشغل إليها رحلات دولية".

جدير بالذكر أن طائرة تابعة للخطوط السورية قادمة من دمشق هبطت يوم الأربعاء في مطار حلب الدولي وتعد "فاتحة" الحركة بين المطارين منذ 8 ديسمبر الجاري أي بعد سقوط بشار الأسد.