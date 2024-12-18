Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يهزم باتشوكا ويتوج بلقب كأس القارات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الأمم المتحدة: عودة 300 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلدهم

دوليات

2024-12-18 | 11:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الأمم المتحدة: عودة 300 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلدهم
المصدر:
وكالات
425 مشاهدة

أكد ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، أن 300 ألف سوري عادوا من لبنان إلى بلدهم بعد العفو العام الذي صدر عن السلطات السورية اليوم .

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي اللبناني فادي علامة، إثر انتهاء جلسة عقدت مع مفوضية اللاجئين: "إن اللجنة اجتمعت اليوم وتم التركيز على ما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا وأردنا أن نستوضح من الجهات المعنية واقع الأمور وفق الحقائق والأرقام، لذلك استضافت اللجنة ممثلين عن الجيش اللبناني ووزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية اللاجئين وقوى الأمن".

وأضاف علامة أن "اللجنة "وجهت أسئلة إلى ممثلي المفوضية العليا للاجئين حول استراتيجيتها بالنسبة لعودة النازحين الذين انتفت أسباب بقائهم في لبنان، والتي كانت في الأصل سياسية خصوصا بعد العفو العام الذي صدر من قبل السلطات السورية اليوم".

وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين "وجهنا أسئلة إلى المفوضية تتعلق بأعداد السوريين الذين عادوا إلى سوريا، وكان الجواب بأن هناك 300 ألف لاجىء سوري عادوا إلى بلدهم".

وأوضح أن قسما كبيرا منهم كانت عودتهم للاستطلاع وإذا ما كانت الأوضاع تسمح لهم بالعودة، وهؤلاء لم يعودوا إلى لبنان.

وأشار إلى أن المفوضية أفادت بأن لديها برامج جديدة تؤمن لها التمويل لتقديم المساعدات العينية، والعمل يتم على المساعدات المادية للنازحين الذين كانوا في لبنان من أجل بقائهم في الداخل السوري.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يتخطى المليوني نازح ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.
>> انضم الى السومرية على واتساب  

سوريا

عودة اللاجئين

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
Play
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
Morning Live
Play
Morning Live
الطموح .. مفتاح النجاح في حياة الشباب - حلقة ١٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-18
Play
الطموح .. مفتاح النجاح في حياة الشباب - حلقة ١٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-18
Play
منطقة بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-18
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
Play
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
ترامب والمرشد.. وعود ما قبل التنصيب - حلقة ٥٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-17
Play
ترامب والمرشد.. وعود ما قبل التنصيب - حلقة ٥٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 17-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-17
Play
أرقام وتكسير الأغاني 17-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-17
Play
نشرة ١٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع المستمعين 17-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-17
Play
سباق مع المستمعين 17-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات ثقافية 17-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-17
Play
مسابقات ثقافية 17-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-17
طل الصباح
Play
طل الصباح
زوم ميوزك - لو 17-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-17
Play
زوم ميوزك - لو 17-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-17
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
Play
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
Morning Live
Play
Morning Live
الطموح .. مفتاح النجاح في حياة الشباب - حلقة ١٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-18
Play
الطموح .. مفتاح النجاح في حياة الشباب - حلقة ١٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-18
Play
منطقة بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-18
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
Play
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
ترامب والمرشد.. وعود ما قبل التنصيب - حلقة ٥٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-17
Play
ترامب والمرشد.. وعود ما قبل التنصيب - حلقة ٥٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 17-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-17
Play
أرقام وتكسير الأغاني 17-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-17
Play
نشرة ١٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع المستمعين 17-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-17
Play
سباق مع المستمعين 17-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات ثقافية 17-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-17
Play
مسابقات ثقافية 17-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-17
طل الصباح
Play
طل الصباح
زوم ميوزك - لو 17-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-17
Play
زوم ميوزك - لو 17-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-17
اخترنا لك
الكونغرس يقر ميزانية الإنفاق بقيمة 900 مليار دولار
13:31 | 2024-12-18
واشنطن: كييف تحتاج لورقة ضغط للمفاوضات مع روسيا
13:29 | 2024-12-18
رسالة من أردوغان للسوريين
13:14 | 2024-12-18
تسجيل أول إصابة بشرية شديدة بإنفلونزا الطيور في أمريكا
12:50 | 2024-12-18
الفحص الجيني ينهي فرحة عائلة باستعادة ابنها من سجن صيدنايا ويعيد أحمد لعائلته السورية
12:34 | 2024-12-18
فرنسا تضع شرطا لرفع العقوبات عن سوريا
12:23 | 2024-12-18
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.