الأمم المتحدة: عودة 300 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلدهم

وقال رئيس الخارجية والمغتربين في النيابي اللبناني علامة، إثر انتهاء جلسة عقدت مع مفوضية اللاجئين: "إن اللجنة اجتمعت اليوم وتم التركيز على ما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا وأردنا أن نستوضح من الجهات المعنية واقع الأمور وفق الحقائق والأرقام، لذلك استضافت اللجنة ممثلين عن اللبناني ووزارة الاجتماعية ومفوضية اللاجئين وقوى الأمن".وأضاف علامة أن "اللجنة "وجهت أسئلة إلى ممثلي المفوضية العليا للاجئين حول استراتيجيتها بالنسبة لعودة النازحين الذين انتفت أسباب بقائهم في لبنان، والتي كانت في الأصل سياسية خصوصا بعد العفو العام الذي صدر من قبل السلطات السورية اليوم".وصرح رئيس الخارجية والمغتربين "وجهنا أسئلة إلى المفوضية تتعلق بأعداد السوريين الذين عادوا إلى سوريا، وكان الجواب بأن هناك 300 ألف لاجىء عادوا إلى بلدهم".وأوضح أن قسما كبيرا منهم كانت عودتهم للاستطلاع وإذا ما كانت الأوضاع تسمح لهم بالعودة، وهؤلاء لم يعودوا إلى لبنان.وأشار إلى أن المفوضية أفادت بأن لديها برامج جديدة تؤمن لها التمويل لتقديم المساعدات العينية، والعمل يتم على المساعدات المادية للنازحين الذين كانوا في لبنان من أجل بقائهم في الداخل السوري.يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يتخطى المليوني نازح ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم آمنة وكريمة.