حريق في صالة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي اثر مقذوف مجهول

– دولي

اعلن تحالف دعم في ، اليوم الاحد، ان حريقا اندلع في صالة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي اثر مقذوف مجهول.



وأضاف ان "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط ".

وقال متحدث باسم التحالف في بيان تابعته ، ان "اعتداء بمقذوف مجهول على صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي"، مبينا ان "الاعتداء نتج عنه حريق".وأضاف ان "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط ".