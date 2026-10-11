ترامب يعلن عن توافق روسي اوكراني بشأن الطاقة

وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "اعتبارا من هذه اللحظة، يسري وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة في الحرب بين وأوكرانيا. لقد وافق الطرفان كلاهما. فلا تخرقوه! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".ويأتي الإعلان بعد أن أكد ترامب يوم الجمعة التوصل إلى اتفاق مع لتعليق العقوبات على صادرات الروسي حتى 7 نيسان.وفي المقابل، سمحت الحكومة الروسية اعتبارا من 10 تشرين الأول ببيع 500 ألف طن من الديزل للأسواق الخارجية، بعدما حظرت تصديره في يوليو ردا على الضربات الأوكرانية.