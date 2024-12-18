تسجيل أول إصابة بشرية شديدة بإنفلونزا الطيور في أمريكا

وأوضحت المراكز أن المريض تعرض للإصابة بعد تعامله مع طيور مصابة وميتة في الفناء الخلفي لمنزله.وأكدت أن هذه الحالة تمثل استثناءً، حيث سُجّلت حتى الآن 61 حالة إصابة بإنفلونزا في الولايات المتحدة، ولكن جميع الحالات الأخرى كانت خفيفة ولم تتطلب العلاج في المستشفى.وتأكدت الحالة الماضية، بحسب المراكز، وكشف التسلسل الجيني أن فيروس H5N1 الذي أصيب به المريض هو من التركيب الجيني D1.1.ورُصد هذا التركيب الجيني في طيور برية ودواجن في الولايات المتحدة، وفي الإصابات البشرية التي أعلن عنها في ولاية ومقاطعة بريتش كولومبيا الكندية.ويُعتبر مرض نفلونزا من الأمراض المعدية التي تصيب بشكل رئيسي، ومن المعروف أن المائية المهاجرة، وخصوصا البط البري، تشكل المستودع الطبيعي لهذه الفيروسات.