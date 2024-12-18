توقع بزيادة عدد المعاقين في "الجيش الإسرائيلي"

وتشير التوقعات إلى أن 60% من هؤلاء الجنود سيعانون من اضطرابات عقلية، مما يضع ضغوطا إضافية على النظام الصحي العسكري.وفي ضوء هذه التوقعات، يدرس "الجيش الإسرائيلي زيادة ميزانيات علاج الجنود المعاقين، حيث يُقدّر أن الحاجة إلى تمويل إضافي قد تصل إلى 150 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة".وناقشت "الإسرائيلية" استراتيجيات جديدة لاستيعاب وعلاج المصابين الجدد، إضافة إلى 62 ألف كانوا يتلقون العلاج بالفعل قبل الحرب.وجاءت هذه التطورات في ظل مرور ما يقرب من عام على العدوان "الإسرائيلي" على .